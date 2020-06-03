Zoom отчитался о росте прибыли в 135 раз

Сервис групповых видеозвонков Zoom отчитался за первый квартал 2021 финансового года, который завершился 30 апреля.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция граждан помогли компании в разы нарастить выручку и прибыль, значительно превзойдя прогнозы аналитиков.

По итогам отчетного периода выручка Zoom составила 328,2 млн долларов США, что на 169% выше прошлогоднего показателя. При этом аналитики, опрошенные Yahoo! Finance, ожидали увидеть этот показатель в районе 202 млн долларов США. Что касается чистой прибыли, то она за год выросла в 135 раз — с 200 тыс. долларов США в 2020 финансовом году, когда сервис был относительно малоизвестен, до нынешних 27 млн долларов США.

Компания по-прежнему не раскрывает данные о количестве своих пользователей, лишь указывая, что количество корпоративных пользователей с десятью и более сотрудниками по итогам квартала составило 265,4 тыс. против 58,5 тыс. годом ранее. Таким образом, рост составил 354%. Ранее сообщалось, что в период с января по март общая аудитория сервиса выросла с 10 млн до 200 млн человек. В конце апреля Zoom сообщил, что число ежедневных пользователей за месяц выросло на 50% и сейчас составляет 300 млн.