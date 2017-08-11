Золотовалютные резервы России превысили 420 млрд долларов

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Объем золотовалютных (международных) резервов России за неделю увеличился на 1,2 млрд долларов или на 0,3% и достиг 420,1 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Банка России (ЦБ).

Напомним, что в июне председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор собирается увеличить международные резервы до 500 млрд долларов при благоприятной экономической конъюнктуре. В конце апреля они выросли до максимального уровня с декабря 2014 года - 400 млрд долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В 2016 году была приобретена 201 тонна драгметалла. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года - 598 млрд долларов. Сейчас резервы на 30% ниже рекордного значения.