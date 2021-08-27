Золото вернулось на уровень в 1800 долларов за унцию

Стоимость золота в пятницу утром вернулась к уровню в 1,8 тысячи долларов США за унцию на фоне ситуации в Афганистане, также трейдеры продолжают с осторожностью ждать речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о мерах стимулировани

Стоимость золота в пятницу утром вернулась к уровню в 1,8 тысячи долларов США за унцию на фоне ситуации в Афганистане, также трейдеры продолжают с осторожностью ждать речи главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.53 (по бакинскому времени) цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,38%, или на 6,85 доллара США, до 1 802,05 доллара США за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,35%, до 23,633 доллара США за унцию.

В четверг в аэропорту столицы Афганистана произошли теракты, унесшие жизни десятков человек, в том числе американских военных. Внешнеполитические риски способствуют удорожанию золота, отмечают аналитики Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Золото традиционно считается более надежным активом, поэтому спрос на него возрастает при усилении политических рисков и неопределенности.

При этом инвесторы продолжают находиться в выжидательной позиции, ожидая речь Пауэлла, отмечают эксперты. Глава ФРС сегодня может дать подсказки о сроках выкупа финансовых активов с рынка, что может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.