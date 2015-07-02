​Золото стремительно дешевеет

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Экономический кризис в Греции не смог повысить спрос на надежный финансовый актив - золото. Экономисты Mitsubishi UFJ Financial Group считают, что греческий кризис уже отразился на стоимости золота.

По мнению экспертов, стабильные цены на золото говорят о том, что греческого дефолта и выхода страны из Еврозоны, скорее всего, не будет. История показывает, что подобные ситуации в последний момент находят свое решение.

Как сообщает Report, в банке UBS считают, что Греция может отделиться от Евросоюза, в этом случае, возникнет незначительный и краткосрочный спрос на золото. Аналитики банка отмечают, что в последнее время финансовые рынки выработали иммунитет к негативным новостям и золото больше резко не реагирует на подобные события. Чтобы цены на золото повысились, должно произойти событие, создающее реальный риск для финансовых рынков.

Отметим, что стоимость одной унции (31,1 грамм) золота начала падать 17 мая с отметки 1 232 доллара и сейчас составляет 1 163 доллара. Максимальная цена на золота зафиксирована 4 сентября 2011 года на отметке 1 911 долларов за унцию. Анализ показывает, что если золото снизится ниже 1 130 долларов, в скором времени цена может составить 1010 долларов, и даже упасть до отметки 680 долларов за унцию.