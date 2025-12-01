Золото подорожало в ожидании заседания ФРС США

Стоимость золота выросла в понедельник утром на фоне заявлений членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые усилили ожидания по смягчению политики регулятора на ближайшем заседании, которое запланировано на 9-10 декабря.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $8,75 относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, - до $4 263,65 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,35% - до $56,645 за унцию, ранее в ходе торгов котировки достигли нового рекорда в $57,815.

Как сообщает агентство Reuters, недавние заявления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента Федерального резервного банка Нью-Йорка Джона Уильямса, а также более слабые статданные по США усилили ожидания того, что регулятор смягчит политику в декабре.

По данным CME Group, 87,6% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.