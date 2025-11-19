Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС США

Цена золота повысилась в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $64,74 относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, до $4 093,45 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,3% - до $51,18 за унцию.

Инвесторы также находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь.

Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тыс. Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов ФРС. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.