    Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС США

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 10:12
    Цена золота повысилась в среду утром, в то время как участники рынка рассматривают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $64,74 относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, до $4 093,45 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,3% - до $51,18 за унцию.

    Инвесторы также находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных о занятости в США за сентябрь.

    Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тыс. Эта макростатистика помимо прочего может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов ФРС. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group 51,1% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75.

