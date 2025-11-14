Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС США

Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне ожидания снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла - на $2,87 относительно прошлого закрытия, или на 0,07%, - до $4 197, 4 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,67% - до $52,823 за унцию. Торги недели золото может завершить ростом на 4,67%.

Возобновление работы правительства США означает возвращение публикации статистики по стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки ФРС США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 52,1% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.