    Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС США

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 10:49
    Золото подорожало в ожидании снижения ставки ФРС США

    Стоимость золота в пятницу утром выросла на фоне ожидания снижения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла - на $2,87 относительно прошлого закрытия, или на 0,07%, - до $4 197, 4 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,67% - до $52,823 за унцию. Торги недели золото может завершить ростом на 4,67%.

    Возобновление работы правительства США означает возвращение публикации статистики по стране. Аналитики полагают, что данные будут сигнализировать о необходимости понижения учетной ставки ФРС США на следующем заседании в декабре. Следующее заседание ФРС пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 52,1% аналитиков ожидают понижения учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов – до 3,5-3,75%.

