    Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 09:40
    Стоимость золота выросла в пятницу утром, вновь превышая отметку в $4 тыс. за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $12,97 относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до $4 003,97 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до $48,35 за унцию.

    В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тыс. - максимального уровня для этого месяца с 2003 года.

    При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тыс.

