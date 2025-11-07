Золото подорожало на ожиданиях сокращения учетной ставки в США

Стоимость золота выросла в пятницу утром, вновь превышая отметку в $4 тыс. за унцию, на ожиданиях еще одного сокращения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году после выхода данных рынка труда.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на $12,97 относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до $4 003,97 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,83% - до $48,35 за унцию.

В четверг аналитическая компания в сфере трудоустройства Challenger, Gray & Christmas представила данные о том, что количество сокращенных сотрудников в октябре в стране увеличилось втрое в годовом выражении и достигло 153,1 тыс. - максимального уровня для этого месяца с 2003 года.

При этом днем ранее аналитическая Automatic Data Processing (ADP) сообщила о росте числа рабочих мест в частных компаниях США в октябре на 42 тыс.