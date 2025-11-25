Золото подорожало на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США
Финансы
- 25 ноября, 2025
- 10:22
Стоимость золота повысилась во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $14,8 относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, - до $4 184,8 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,62% - до $51,472 за унцию.
