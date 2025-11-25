Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Финансы
    • 25 ноября, 2025
    • 10:22
    Золото подорожало на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

    Стоимость золота повысилась во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $14,8 относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, - до $4 184,8 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,62% - до $51,472 за унцию.

    ФРС США стоимость золота фьючерсы

