Золото подорожало на 1% на новостях о введении США пошлин на ввоз слитков

Стоимость золота выросла в пятницу утром на 1%, ранее показатель достиг нового исторического максимума после сообщений о введении администрацией США импортных пошлин на крупные золотые слитки.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $35,9 относительно предыдущего закрытия, или на 1,01%, до $3 489,6 за тройскую унцию. В ходе вечерних торгов показатель достигал $3 534,1, что стало новым историческим максимумом.

Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,5% - до $38,485 за унцию.

Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков. Согласно "разъяснительному письму" от 31 июля, на которое ссылается агентство, золотые слитки весом в 1 килограмм и в 100 унций (более 3 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами.