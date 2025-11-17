Золото подешевело в ожидании макростатистики из США

Цена золота открыла новую неделю снижением в ожидании официальных сведений о состоянии экономики США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $20,26 относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до $4 057,40 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,62% - до $50,39 за унцию.

Ранее в США завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Соответственно, не финансировалась и работа государственной статистики.