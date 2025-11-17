Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Золото подешевело в ожидании макростатистики из США

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 10:22
    Золото подешевело в ожидании макростатистики из США

    Цена золота открыла новую неделю снижением в ожидании официальных сведений о состоянии экономики США.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $20,26 относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до $4 057,40 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,62% - до $50,39 за унцию.

    Ранее в США завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Соответственно, не финансировалась и работа государственной статистики.

    фьючерсы драгметаллы стоимость золота

    Последние новости

    11:04

    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Внешняя политика
    11:00
    Фото

    Вугар Мустафаев наблюдал за военными учениями в Пакистане

    Происшествия
    10:42
    Фото

    В Баку стартовала программа Euronews Academy по цифровой журналистике

    Медиа
    10:41

    В Агдере и Пирекешкюле уничтожат боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации

    Армия
    10:28

    В Абшеронском районе произошел несчастный случай на производстве

    Происшествия
    10:25

    Космас Завазава: Бакинская декларация обновит глобальную цифровую повестку

    ИКТ
    10:22

    Золото подешевело в ожидании макростатистики из США

    Финансы
    10:17

    Нахчыванские предприниматели получили льготные кредиты на 12 млн манатов за 10 месяцев

    Бизнес
    10:13

    ITU призывает к выполнению глобальных обязательств по цифровому развитию

    ИКТ
    Лента новостей