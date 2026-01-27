Золото подешевело после роста в течение пяти торговых дней

Стоимость золота снизилась во вторник утром после роста в течение пяти торговых дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $24,44 относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до $5 097,56 за тройскую унцию.

По итогам предыдущих пяти торговых дней цена драгоценного металла поднялась на 8,69%, при этом в понедельник она обновила исторический рекорд, достигнув $5 145,39 за унцию.

Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 6,71% - до $107,643 за унцию.

На текущее снижение котировок золота также мог повлиять рост доходности гособлигаций США, которые являются альтернативным надежным активом. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,23% с 4,214% по итогам предыдущего закрытия торгов.