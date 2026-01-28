Анар Рзаев: Работы в депо "Дарнагюль" бакинского метро завершатся в 2027 году

Строительные работы в электродепо "Дарнагюль" Бакинского метрополитена планируется завершить в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы.

По его словам, в рамках программы, утвержденной в 2025 году, после длительного перерыва было возобновлено строительство депо "Дарнагюль".

"На территории станции "28 Мая" начато бурение шахт на двух участках, что является основной составляющей проекта разделения линий. Также подготовлена территория для строительства разворотной камеры после станции "Ичеришехер", а на тупиковых путях станции "Ази Асланов" реконструкция перешла на следующий этап", - подчеркнул Рзаев.

Он отметил, что строительство 10 новых станций станет одним из самых масштабных этапов расширения Бакинского метро за короткий срок: "Ввод в эксплуатацию одной из них запланирован уже на 2026 год, при этом на станции под названием проект B4 в прошлом году активно велись ремонтно-строительные работы".