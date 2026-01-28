Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Анар Рзаев: В Баку в 2026 году откроется новая станция метро

    Инфраструктура
    • 28 января, 2026
    • 11:18
    Анар Рзаев: В Баку в 2026 году откроется новая станция метро

    В Баку в текущем году планируется ввод в эксплуатацию одной из 10 новых станций метро, запланированных к строительству до 2030 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана Анар Рзаев на круглом столе, посвященном реализации Госпрограммы по совершенствованию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 гг.

    По его словам, в соответствии с программой после длительного перерыва продолжается строительство электродепо "Дернегюль". Кроме того, в районе станции "28 Мая" начаты работы по проходке шахт в двух точках, которые являются ключевой частью проекта по разделению линий.

    "Также участок после станции "Ичеришехер" полностью подготовлен для строительства разворотной камеры. На тупиковом участке станции "Ази Асланов" начат новый этап реконструкционных работ", - отметил Рзаев.

    Глава агентства подчеркнул, что реализация Государственной программы предусматривает строительство 10 новых станций, что станет одним из самых масштабных этапов расширения Бакинского метрополитена с учетом того, насколько коротким является период его реализации.

    "Ввод в эксплуатацию одной из этих станций запланирован на 2026 год. При этом в прошлом году на станции в рамках проекта B4 ремонтно-строительные работы велись в ускоренном режиме", - сообщил он.

