Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

Стоимость золота снизились в пятницу утром на фоне оценок участников рынка перспектив изменения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $7,61 относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до $4 0052,39 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,75% - до $49,42 за унцию. Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов ФРС. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 64,6% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.