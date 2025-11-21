Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 10:12
    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Стоимость золота снизились в пятницу утром на фоне оценок участников рынка перспектив изменения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $7,61 относительно предыдущего закрытия, или на 0,19%, - до $4 0052,39 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 1,75% - до $49,42 за унцию. Эта макростатистика, помимо прочего, может дать рынкам также и понимание относительно дальнейших шагов ФРС. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 64,6% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 3,75-4%, остальные – снижение до 3,5-3,75%.

    стоимость золота фьючерсы ФРС США

    Последние новости

    10:30
    Фото

    AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

    Бизнес
    10:28

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    10:16

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

    Внешняя политика
    10:12

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    10:12

    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    10:08

    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    10:03

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

    Футбол
    10:00

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    09:53

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    Лента новостей