Золото подешевело на ограниченном спросе на активы-убежища

Стоимость золота снизилась в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $6,34 относительно предыдущего закрытия, или на 0,16% - до $3 976,76 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал при этом на 0,42% - до $47,525 за унцию.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.