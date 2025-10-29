Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Золото подешевело на ограниченном спросе на активы-убежища

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 10:12
    Золото подешевело на ограниченном спросе на активы-убежища

    Стоимость золота снизилась в среду утром на сохранении ограниченного спроса на надежные активы.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $6,34 относительно предыдущего закрытия, или на 0,16% - до $3 976,76 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подорожал при этом на 0,42% - до $47,525 за унцию.

    Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг в Южной Корее рассчитывает решить многие проблемы. По словам президента, у него оптимистичный настрой относительно предстоящей встречи. Как заявил Трамп, отношения с Китаем "очень хороши", и встреча будет иметь важное значение для мира.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы

    Последние новости

    10:14
    Фото

    В Агдере бетономешалка упала в овраг, водитель погиб

    Происшествия
    10:12

    Золото подешевело на ограниченном спросе на активы-убежища

    Финансы
    10:09

    В Милли Меджлисе проходит международная парламентская конференция

    Внешняя политика
    10:08
    Фото

    Семеноводческое предприятие "Azera Toxumçuluq" создаст 20 рабочих мест в Сабирабаде

    АПК
    10:04

    В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути

    Внешняя политика
    09:58
    Фото

    Байрамов встретился с министром королевской канцелярии Омана

    Внешняя политика
    09:57

    Цены на нефть стабильны на фоне разнонаправленных факторов

    Энергетика
    09:52
    Фото

    Азербайджанские удобрения из Сабирабада будут поставляться за рубеж

    Инфраструктура
    09:47

    MİDA объявила о продаже льготных квартир

    Финансы
    Лента новостей