Золото подешевело на фоне отсутствия геополитической напряженности
Финансы
- 24 ноября, 2025
- 11:03
Стоимость золота снизилась в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $27,15 относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до $4 088,85 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,5% - до $49,663 за унцию.
Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.
Последние новости
11:59
Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПОВнешняя политика
11:58
Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходамиПромышленность
11:56
В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
11:49
Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному мируДругие страны
11:46
Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную АзиюВнешняя политика
11:41
Видео
Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линииПроисшествия
11:40
В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризмаДругие страны
11:40
Фото
В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водителиИнфраструктура
11:33