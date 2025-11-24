Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Золото подешевело на фоне отсутствия геополитической напряженности

    Финансы
    • 24 ноября, 2025
    • 11:03
    Золото подешевело на фоне отсутствия геополитической напряженности

    Стоимость золота снизилась в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $27,15 относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до $4 088,85 за тройскую унцию.

    Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,5% - до $49,663 за унцию.

    Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.

