Золото подешевело на фоне отсутствия геополитической напряженности

Стоимость золота снизилась в понедельник утром на фоне отсутствия геополитической напряженности в мире.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $27,15 относительно предыдущего закрытия, или на 0,66%, - до $4 088,85 за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,5% - до $49,663 за унцию.

Аналитики оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 67,3% опрошенных аналитиков прогнозируют снижение учетной ставки до 3,5-3,75%, остальные – ее сохранение на прежнем уровне в 3,75-4%.