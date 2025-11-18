Золото подешевело на фоне неопределенности по ставке ФРС США
Финансы
- 18 ноября, 2025
- 11:04
Стоимость золота снизилась во вторник утром на фоне неопределенности в отношении перспектив дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $64,74 относительно предыдущего закрытия, или на 1,59%, - до $4 009,76 за тройскую унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро подешевел на 2,75% - до $49,315 за унцию.
Следующее заседание ФРС США пройдет 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, мнения экспертов разделились: 53,4% ждут сохранения учетной ставки на уровне 3,75-4% годовых по итогам декабрьского заседания, остальные - снижения до 3,5-3,75%.
