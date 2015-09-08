Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ 7 августа на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 повысился на 0,52% - до 6 074,52 пункта, германский DAX подорожал на 0,70% - до 10 108,61 пункта, французский индекс CAC-40 вырос на 0,59% - до 4 549,64 пункта.

Как сообщает Report, вчера на американском фондовом рынке в связи с нерабочим днем торги не проводились. Отметим, что 5 сентября индекс Dow Jones снизился на 1,66% и составил 16 102,38 пункта, индекс S&P 500 на 1,53% - до 1 921,22 пункта, а Nasdaq подешевел на 1,05% - до 4 683,92 пункта.

Утром на COMEX стоимость унции золота подешевела на 0,04% и составила 1 120,90 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1215 доллара (+0,40%).