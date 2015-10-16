​Золото на мировом рынке подешевело

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ 15 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,28% и составил 17 141,75 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,49% - до 2 023,86 пунктов, Nasdaq на 1,82% - до 4 870,10 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,10% - до 6 338,67 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,44% - до 4 675,29 пунктов, германский DAX - на 1,50% - до 10 064,80 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,3% и составила 1 179,40 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1380 (-0,91%).