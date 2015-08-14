​Золото на мировом рынке подешевело, евро подорожало

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ 13 августа на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,03% и составил 17 408,25 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,13% - до 2 083,39 пунктов, Nasdaq - на 0,21% - до 5 033,56 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,04% - до 6 568,33 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 1,25% - до 4 986,85 пунктов, германский DAX подорожал на 0,82% - до 11 014,63 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,71% и составила 1 113,30 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1153 (+0,10%).