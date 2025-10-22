Золото и криптовалюта продолжают терять в цене

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась более чем на 7% и опускалась ниже $4 050 за тройскую унцию впервые с 13 октября 2025 года.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 04:10 по бакинскому времени, цена на драгметалл упала на 7,55%, до $4 030,4 за тройскую унцию. К 04:25 стоимость золота замедлила снижение и составила $4 063,9 за унцию (-6,78%). Днем ранее цена на драгметалл также опускалась ниже $4 100 за тройскую унцию впервые с 13 октября 2025 года.

С начала года цена на драгметалл выросла на 55,31%, с начала октября - на 5,59%.

Падение демонстрирует и рынок криптовалюты. Так, по данным площадки Binance на 02:59, курс Ethereum снижался на 2,24%, до $3,9 тыс. К 03:06 криптовалюта замедлила снижение и находилась на уровне $3 906 (-2,13%). Текущий исторический максимум "эфира" был установлен 24 августа 2025 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 956,78.

По состоянию на 02:59, биткойн снижался на 1,59% и находился на уровне $109 057. К 03:06 Bitcoin замедлил снижение и находился на отметке в $109 268 (-1,36%).