​Золото и евро подешевели

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ 29 июля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,69% и составил 17 751,39 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,73% - до 2 108,57 пунктов, Nasdaq - на 0,44% - до 5 111,73 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,16% - до 6 631,00 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,81% - до 5 017,44 пунктов, германский DAX - на 1,06% - до 11 211,85 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,43% и составила 1091,50 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0972 (-0,84%).