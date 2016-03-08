​Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ 7 марта на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,40% и составил 17 073,95 пунктов, индекс S&P 500 подорожал на 0,09% - до 2 001,76 пунктов, Nasdaq снизился на 0,19% - до 4 708,25 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,27% - до 6 182,40 пунктов, французский индекс CAC-40 упал на 0,32% - до 4 442,29 пунктов, германский DAX подешевел на 0,46% - до 9 778,93 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 10,15 или 0,81% и составила 1 269,10 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1020 (+0,14%).