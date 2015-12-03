​Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 2 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,89% и составил 17 729,68 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,10% - до 2 079,51 пунктов, Nasdaq - на 0,64% - до 5 123,22 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,40% - до 6 420,93 пунктов, французский индекс CAC-40 снизился на 0,18% - до 4 905,76 пунктов, германский DAX - на 0,63% - до 11 190,02 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 1,56% и составила 1 050,00 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0592 (-0,20%).