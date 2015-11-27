Золото и евро на мировом рынке подешевели

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ 26 ноября в США в связи с Днем благодарения (Thanksgiving day) биржи были закрыты и американские фондовые индексы остались без изменений.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 0,88% - до 6 393,13 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 1,08% - до 4 946,02 пунктов, германский DAX - на 1,35% - до 11 320,77 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,56% и составила 1 067,10 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0614 (-0,37%).