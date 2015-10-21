​Золото и евро на мировой бирже подорожали

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ 20 октября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,08% и составил 17 217,11 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,14% - до 2 030,77 пунктов, Nasdaq на 0,50% - до 4 880,97 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,11% - до 6 345,13 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 0,64% - до 4 673,81 пунктов, германский DAX - на 0,16% - до 10 147,68 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,74% и составила 1 177,20 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1361 (+0,23%).