Золото дорожает третью торговую сессию подряд

Стоимость золота во вторник утром поднялась, продолжив восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий.

Стоимость золота во вторник утром поднялась, продолжив восходящую динамику двух предыдущих торговых сессий.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на $50,81 относительно предыдущего закрытия, или на 1,53%, - до $3 373,11 за тройскую унцию. За два предыдущих торговых дня котировки драгоценного металла поднялись на 3,74%.

Июльский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 2,44% - до $33,268 за унцию.

Инвесторы ожидают позднее во вторник выход дополнительных статистических данных по экономике США. Так, американское министерство торговли опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Прогнозируется, что дефицит торгового баланса в марте увеличился до $129 млрд с $122,7 млрд в феврале.