Золото дорожает на ожиданиях по инфляции в США

В целом золото в последнее время более чувствительно к доллару, чем рисковым настроениям

Стоимость золота продолжает постепенно укрепляться в четверг утром, цена на металл поднялась уже до 1 730 долларов США за унцию, трейдеры оценивают перспективы по инфляции и поддержке экономики США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.15 (по бакинскому времени) цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 0,5%, или на 8,65 доллара США — до 1 730,45 доллара США за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% — до 26,372 доллара США за унцию.

Влияют на котировки золота ожидания по доллару в свете прогнозов по инфляции и поддержке экономики США. Последние три торговые сессии доллар несколько дешевеет, что поддерживает стоимость драгоценного металла. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры опасаются, что восстановление экономических показателей, в том числе инфляции, может послужить сигналом к постепенному сворачиванию регуляторами мер поддержки экономики. При этом ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту США Джо Байдену уточненный вариант пакета поддержки на 1,9 триллиона долларов США.

В целом золото в последнее время более чувствительно к доллару, чем рисковым настроениям, хотя традиционно золото считается более надежным активом. При этом сохраняющаяся неопределенность вокруг пандемии продолжает поддерживать стоимость золота на текущих отметках — до первых новостей о коронавирусе золото стоило около 1 550-1 600 долларов США, а прошлым летом цена подскочила до 2 000 долларов США.

Рынки также ожидают серию заседаний крупных мировых центробанков. Позднее в четверг пройдет очередная встреча Европейского центрального банка, а на следующей неделе — Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Банка Японии.