Зияфет Аскеров: Проект госбюджета на 2019 год подготовлен с учетом глобальной экономической конъюнктуры

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Неправильно полностью отказываться от трансфертов в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя парламента Зияфет Аскеров на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по госбюджету на 2019 год.

По его словам, происходящие в мире события указывают на падение нефтяных цен через 10-15 лет.

"Азербайджан уже сейчас направляет нефтяные доходы на диверсификацию экономики страны. Проект госбюджета на 2019 год подготовлен с учетом глобальной экономической конъюнктуры и является надежным гарантом будущего", - сказал он.

По словам З.Аскерова, бюджет на 2019 год также социально ориентирован, как и в предыдущие годы: "Прежде всего, это связано с требованием Конституции. В 2019 году расходы на оборону и безопасность предусмотрены в объеме 3,037 млрд манатов. Это на 132,4 млн манатов больше по сравнению с 2018 годом, что объяснимо. Мы находимся в состоянии войны с Арменией, и для обороны должны выделять средства в эту область. Кроме того, особое внимание уделяется социальной защите военнослужащих".