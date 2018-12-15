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    Зияд Самедзаде: Системный взгляд на применение криптовалюты еще не сформирован

    Тбилиси. 15 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане еще не сформировался системный взгляд на применение криптовалюты".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

    Он отметил, что имеется много вопросов по сфере блокчейна и криптовалюты:

    "Эти вопросы требуют внимательного исследования. Многие страны не высказывают решительного мнения по криптовалютам. Нет нужды принимать скоропалительных решений по этой сфере. Но и отставать Азербайджан не может, и поэтому надо разобраться со многими вопросами".

    Отметим, что З.Самедзаде принимает участие на II Международном форуме солидарности и инновационного финансирования в Тбилиси (TISIFF 2018).

    Проходящее в здании парламента Грузии мероприятие состоит из 5 пленарных и 4 параллельных сессий.

    Основные темы обсуждений – инструменты инновационного финансирования, криптовалюты и блокчейн-технологии, являющиеся новыми инструментами по устойчивому развитию. 

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