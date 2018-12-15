Зияд Самедзаде: Системный взгляд на применение криптовалюты еще не сформирован

Тбилиси. 15 декабря. REPORT.AZ/ "В Азербайджане еще не сформировался системный взгляд на применение криптовалюты".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

Он отметил, что имеется много вопросов по сфере блокчейна и криптовалюты:

"Эти вопросы требуют внимательного исследования. Многие страны не высказывают решительного мнения по криптовалютам. Нет нужды принимать скоропалительных решений по этой сфере. Но и отставать Азербайджан не может, и поэтому надо разобраться со многими вопросами".

Отметим, что З.Самедзаде принимает участие на II Международном форуме солидарности и инновационного финансирования в Тбилиси (TISIFF 2018).

Проходящее в здании парламента Грузии мероприятие состоит из 5 пленарных и 4 параллельных сессий.

Основные темы обсуждений – инструменты инновационного финансирования, криптовалюты и блокчейн-технологии, являющиеся новыми инструментами по устойчивому развитию.