​Зияд Самедзаде: Коммерческие банки должны отдавать предпочтение реальному сектору экономики

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Коммерческие банки в вопросе кредитования должны отдавать предпочтение реальному сектору экономики, а основная часть ипотечных кредитов должна быть нацелена на регионы. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель Комитета по экономической политике Милли Меджлиса Зияд Самедзаде.

По словам З.Самедзаде, вопрос снижения процентных ставок по кредитам в реальном секторе экономики стоит на повестке дня.

Председатель комитета отметил, что проект по внесению изменений в госбюджет на 2016 год в скором времени будет представлен в парламент: "Проект Кодекса конкуренции встал на повестке дня несколько лет назад и в этом направлении ведутся работы. Кодекс будет принят после урегулирования некоторых спорных вопросов".