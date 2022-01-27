Zıraat Bank Azerbaijan опубликовал финансовые результаты за прошлый год

ОАО Zıraat Bank Azerbaijan завершил 2021 год с чистой прибылью в 7,033 млн манатов.

ОАО Zıraat Bank Azerbaijan завершил 2021 год с чистой прибылью в 7,033 млн манатов.

Это в 3,3 раза больше, чем в 2020 году, сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность банка.

В прошлом году доходы Ziraat Bank Azerbaijan составили 33,505 млн манатов (на 38,5% больше, чем годом ранее), расходы - 20,832 млн манатов (на 26,2% больше), отчисления на специальные резервы - 3,882 млн манатов (на 23% меньше), а выплаты по налогу на прибыль - 1,758 млн манатов (в 3,3 раза больше).

На 1 января этого года активы банка составили 388,071 млн манатов, что на 29,8% больше, чем год назад. Из них 226,65 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. В 2021 году кредитный портфель банка вырос на 48,6%.

За отчетный период обязательства Zıraat Bank Azerbaijan выросли на 36% - до 305,672 млн манатов, в том числе депозитный портфель увеличился на 38,4% - до 210,146 млн манатов, а балансовый капитал на 11,2% - до 82,398 млн манатов.

Zıraat Bank Azerbaijan был создан в 2014 году. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов. 99,98% акций банка принадлежат турецкому Ziraat Bank, 0,01% - компании Ziraat Insurance, 0,01% - компании Ziraat Yatırım Menkul Değerler.