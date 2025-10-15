Ziraat Bank Azerbaijan обнародовал свое финансовое положение

ОАО Ziraat Bank Azerbaijan завершило январь-сентябрь текущего года с чистой прибылью в размере 18,363 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это на 62,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев операционная прибыль банка составила 75,175 млн манатов (на 41,8% больше, чем годом ранее), операционные расходы – 45,946 млн манатов (+55,4%), отчисления на создание специальных резервов – 5,849 млн манатов (-42,4%), непредвиденные доходы – 106 тыс. манатов (-0,9%), а выплаты по налогу на прибыль – 5,124 млн манатов (+2,4 раза).

На 1 октября текущего года активы Ziraat Bank Azerbaijan составили 1 млрд 233,702 млн манатов (+53,3%). Из них 715,898 млн манатов – это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель банка вырос на 65%.

За отчетный период обязательства банка увеличились на 59,8%, до 1 млрд 79 тыс. 358 млн манатов, в том числе депозитный портфель – на 13,9%, до 628,818 млн манатов, а балансовый капитал – на 19,2%, до 153,344 млн манатов.

Ziraat Bank Azerbaijan основан в 2014 году. Его уставный капитал составляет 65,5 млн манатов.