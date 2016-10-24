Жесткий брексит нанесет большой ущерб европейским компаниям

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Жесткий" сценарий выхода Великобритании из ЕС обойдется европейским компаниям на 8 млрд. фунтов дороже, чем британским.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Times со ссылкой на данные института исследований гражданского общества Civitas.

Согласно исследованию, в случае "жесткого" сценария выхода страны из Евросоюза, при котором Лондон лишится места в составе единого рынка, европейские компании ежегодно должны будут платить дополнительно около 13 млрд. фунтов таможенных пошлин. Объем ежегодных пошлин со стороны британских компаний для торговли с континентом при таком сценарии увеличится примерно на 5,2 млрд. фунтов стерлингов.

Как утверждает институт, если "жесткий" сценарий осуществится, пошлины на экспорт в Британию практически во всех странах-членах ЕС превысят соответствующие значения британских компаний, ведущих торговлю в одном направлении.

Аналитическая группа Report при жестком сценарии брексита прогнозирует удешевление евро и фунта стерлингов по отношению к доллару, и подорожание фунта стерлингов по отношению к евро. Отметим, что сейчас курс USD/EUR установился на отметке 1,0880, USD/GBP – 1,22, EUR/GBP - 0,89.