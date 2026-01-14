Заявки на президентскую стипендию в Азербайджане увеличились более чем на 6%
Финансы
- 14 января, 2026
- 13:45
В 2025 году было зарегистрировано в общей сложности 481 723 обращения граждан по направлениям деятельности Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ).
Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, это на 9% меньше по сравнению с 2024 годом.
Согласно информации, из обращений в отчетном периоде 188 740 касались пенсий (на 2,5% меньше в годовом сравнении), 125 371 - пособий (на 3,5% меньше), 19 915 - президентской стипендии (на 6,3% больше), 90 546 - адресной государственной социальной помощи (на 32,5% меньше), 12 941 - индивидуального учета и социального страхования (на 2,8% больше), 1 977 - государственного обязательного личного страхования (на 37,7% меньше) и 42 233 - других направлений (на 13,6% больше).
