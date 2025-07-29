Доля трансфертов из госбюджета в доходах ГФСЗ снизилась до менее 18%

Зависимость ГФСЗ от бюджета снизилась до менее 18%

Трансферт из государственного бюджета в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) в 2024 году составил 1 млрд 232 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Фонда, это на 16,1% меньше по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году доля трансферта в доходах ГФСЗ составила 17,55%. Это соотношение в 2023 году было на уровне 22%.

В отчетном году поступления в Фонд от обязательных государственных социальных страховых взносов увеличились на 11,1%, достигнув 5 млрд 777,967 млн манатов, а средства, поступившие от оплаты стоимости санаторно-курортных путевок, увеличились на 12,2%, до 2,731 млн манатов.

ГФСЗ создан в 1992 году. Его уставной капитал составляет 5,5 млн манатов.