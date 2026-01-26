Заур Фатизаде: Уровень соответствия Азербайджана стандартам FATF повысился до 90,5% - ЭКСКЛЮЗИВ

Уровень соответствия Азербайджана стандартам Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) Комитета MONEYVAL Совета Европы повысился до 90,5%, что означает усиление позиций страны на региональном и глобальном уровнях.

Об этом Report заявил председатель правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде.

По его словам, после принятия отчета о прогрессе Азербайджан поднялся с 24-го на 14-е место среди 32 стран, оцененных в рамках 5-го раунда MONEYVAL, согласно показателю среднего рейтинга.

Фатизаде добавил, что проведенные в Азербайджане в последние годы институциональные и законодательные реформы в сфере борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма усилили координацию между надзорными и правоохранительными органами, значительно повысили уровень соответствия страны стандартам FATF, и прогресс Азербайджана получил высокую оценку в последнем мониторинге MONEYVAL.