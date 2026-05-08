Заур Фатизаде: Азербайджан приблизил законодательство к стандартам FATF на 95,5%

Законодательство Азербайджана на 95,5% приведено в соответствие с 40 стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), при этом повышение этого показателя до 100% в рамках следующей оценки определено как стратегическая цель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Службы финансового мониторинга (СФМ) Заур Фатизаде на мероприятии Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

Он напомнил, что страны, которые классифицируются FATF как рискованные, частично изолированы от международной финансовой системы, а их инвестиционные возможности ограничены:

"Когда страна попадает в "серый" список FATF, к ней применяются строгие требования. В таких условиях денежные потоки сокращаются на 7–10%, прямые иностранные инвестиции - на 3-5%, растет инфляция, а также наблюдается негативное влияние на другие макроэкономические показатели".