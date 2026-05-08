Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Заур Фатизаде: Азербайджан приблизил законодательство к стандартам FATF на 95,5%

    Финансы
    • 08 мая, 2026
    • 12:06
    Заур Фатизаде: Азербайджан приблизил законодательство к стандартам FATF на 95,5%

    Законодательство Азербайджана на 95,5% приведено в соответствие с 40 стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), при этом повышение этого показателя до 100% в рамках следующей оценки определено как стратегическая цель.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Службы финансового мониторинга (СФМ) Заур Фатизаде на мероприятии Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan).

    Он напомнил, что страны, которые классифицируются FATF как рискованные, частично изолированы от международной финансовой системы, а их инвестиционные возможности ограничены:

    "Когда страна попадает в "серый" список FATF, к ней применяются строгие требования. В таких условиях денежные потоки сокращаются на 7–10%, прямые иностранные инвестиции - на 3-5%, растет инфляция, а также наблюдается негативное влияние на другие макроэкономические показатели".

    Заур Фатизаде Служба финансового мониторинга (СФМ) Американская торговая палата в Азербайджане
    Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçib

    Последние новости

    12:40

    Командующий силами жандармерии Турции посетил азербайджанский стенд на SAHA 2026

    Армия
    12:40

    В ЮАР в результате ДТП погибли 8 человек

    Другие страны
    12:33

    Белорусская товарная биржа намерена закупать азербайджанский хлопок

    Бизнес
    12:29

    "Азеркосмос" присоединился к консорциуму DIFI

    ИКТ
    12:25

    Активы Bank BTB на сумму 295 млн манатов переданы ABB

    Финансы
    12:23
    Фото

    Информационное агентство Report стало медиапартнером WUF13

    Внешняя политика
    12:20

    Самолет авиакомпании Air Astana экстренно сел в Актобе из-за отказа двигателя

    В регионе
    12:20

    Сахиба Гафарова встретилась со спикером парламента Монтенегро

    Внешняя политика
    12:20

    Беларусь рассматривает Азербайджан как транзитного партнера для поставок иранской металлопродукции

    Бизнес
    Лента новостей