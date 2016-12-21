Зарегистрирована новая эмиссия нот ЦБА

Объем эмиссии равен 50 млн манатов

21 декабря, 2016 10:09

https://report.az/storage/news/3e34c5207fa891f62e9c36cbc2a82c31/564ba357-57b1-4783-a74c-bde002a4c3ec_292.jpg Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) зарегистрировала новую эмиссию нот (50100852S) Центробанка Азербайджана (ЦБА). Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату. По информации, планируется эмиссия 500 тыс. государственных краткосрочных нот номинальной стоимостью 100 манатов (50 млн манатов). Срок обращения нот составляет 28 дней.