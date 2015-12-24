​Западные индексы подорожали

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ 23 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 1,06% и составил 17 602,61 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 1,24% - до 2 064,29 пунктов, Nasdaq вырос на 0,90% - до 5 045,93 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 2,60% - до 6 240,98 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 2,34% - до 4 674,53 пунктов, германский DAX вырос на 2,28% - до 10 727,64 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,08% и составила 1 073,70 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0936 (-0,02%).