Западные банки: В следующем году доллар подорожает

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ У некоторых аналитиков с Уолл-стрит появилась популярная стратегия торговли на валютном рынке в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Forexpf.ru, Bank of America Corp., BNP Paribas SA и JPMorgan Chase &Co. рекомендуют стратегию, основанную на идее о том, что доллар выиграет от повышения процентных ставок в США и сокращения налогов, в то время как Швейцарский национальный банк будет удерживать самые низкие ставки из всех крупных центральных банков.

По словам главы отдела мировых рейтингов, FX и стратегии на рынках инструментов с фиксированной доходностью стран с развивающейся экономикой Bank of America Дэвида Ву, платежный баланс и продолжающееся расхождение в монетарной политике между ФРС и Швейцарским национальным банком, скорее всего, будут определять торговлю.

BNP рекомендует открывать длинную позицию по паре доллар/швейцарский франк к середине 2018 года, ожидая почти 5-процентного роста доллара США.

Стратег JPMorgan Пол Меггеси сказал, что доллар поддерживается ожиданиями более высоких ставок в США и снижением налогов, или тем, что он называет "трампономическим смягчением".