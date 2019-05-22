​Замминистра налогов: Рыбу легче ловить в мутной воде

В Азербайджане не планируется отменять депозитный счет НДС.

Об этом рассказал Report замминистра налогов Сахиб Алекперов.

"Обсуждений в связи с этим не ожидается. Вопрос не стоит на повестке дня", - сказал Алекперов.

Замминистра подчеркнул, что благодаря депозитному счету НДС удалось свести к минимуму случаи уклонения от уплаты НДС: "Это уникальная система. При проведении операции налогоплательщиком 18% переводится на депозитный счет НДС. В этом году налоговые поступления в госбюджет прогнозируются на уровне 7,4 млрд манатов. Из них примерно треть будет обеспечена на счет НДС. Цели тех, кто обсуждает отмену депозитного счета НДС, ясны. В первую очередь, это касается тех, кто хочет уклоняться от налогов. Они пытаются мутить воду. Но рыбу легче ловить в мутной воде", - сказал Алекперов.

По его словам, есть много стран, которые хотят применить эту систему, но не могут.

"Мы пришли к этому, проделав серьезную работу. Предприниматели также привыкли к этой системе. Некоторым депозитный счет НДС мешает в проведении незаконных операций. В этой системе все прозрачно", - сказал замминистра.

Напомним, единый депозитный счет НДС применяется в Азербайджане с 1 января 2008 года.