Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

Азербайджан в 2005-2025 гг на оборону и нацбезопасность направил из госбюджета порядка 58 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов на научно-практической конференции, организованной Комитетом Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, за эти годы объем бюджетного финансирования на укрепление национальной безопасности и обороноспособности, усиление материально-технической базы, увеличился в 29 раз и составил 8,4 млрд манатов в 2025 году.

Замминистра отметил, что работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий в национальную экономику продолжаются быстрыми темпами: "На эти цели в 2021-2025 годах выделено 21,6 млрд манатов".