    Замминистра: 59% средств, выделенных из госбюджета на Агентство кино, неосвоены

    Финансы
    • 12 ноября, 2025
    • 14:34
    Замминистра: 59% средств, выделенных из госбюджета на Агентство кино, неосвоены

    В этом году 59% средств, выделенных из госбюджета на Агентство кино, остались неиспользованными.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Гималай Мамишов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также комитета по культуре.

    "В этом году агентству из бюджета было выделено 8,5 млн манатов, из которых на данный момент освоено 3,5 млн. Остаются неиспользованными 5 млн манатов. Кроме того, на начало года у агентства уже имелся остаток неосвоенных средств в размере 11,5 млн манатов", - отметил Мамишов.

    Замминистра также добавил, что в сфере кино действуют различные налоговые льготы: доходы от производства и дубляжа фильмов освобождены на 90% от налога на прибыль, с этого года на 5 лет отменены земельный и имущественный налоги в сфере кино, предоставлены льготы по налогу на роялти (авторские права), действует кэшбэк-механизм для показа фильмов.

