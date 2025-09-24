Замгенсека СНГ: В новом цифровом мире статистика имеет ведущую роль

В новом цифровом мире статистика имеет ведущую роль.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов на III Международном статистическом форуме на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

По его словам, сегодня цифровая трансформация охватывает практически все сферы жизни: "Поэтому наши перспективы видятся в адаптации к этим новым условиям, внедрении инноваций, разработке методологии для новых отраслей экономики и социальных явлений, и, конечно, в разработке новых показателей, используя все возможности и лучшие практики цифровых технологий".

Трефилов отметил, что активное участие стран СНГ в ключевых международных статистических проектах, таких как глобальная программа международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют, система национальных счетов 20-25, периодические переписи населения, статистика целей устойчивого развития, является мощным инструментом для углубления взаимной интеграции и укрепления экономических связей.

"Единые подходы к сбору и обработке данных, предусмотренные в этих проектах, позволяют проводить сравнительный анализ наших стран, выявлять схожие и отличительные тенденции в социально-экономическом развитии, оценивать эффективность политических мер и программ, реализуемых на национальном и международном уровнях. Таким образом, мы получаем возможность принимать решения на основе надежных, проверенных и, самое главное, объективных данных", - сказал он.

Трефилов подчеркнул, что статистический форум на платформе СНГ стал доброй традицией, объединяющей представителей не только стран Содружества, но и других государств и международных организаций.