    Замгенсека СНГ: В новом цифровом мире статистика имеет ведущую роль

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 11:16
    Замгенсека СНГ: В новом цифровом мире статистика имеет ведущую роль

    В новом цифровом мире статистика имеет ведущую роль.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря СНГ Денис Трефилов на III Международном статистическом форуме на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов" в Баку.

    По его словам, сегодня цифровая трансформация охватывает практически все сферы жизни: "Поэтому наши перспективы видятся в адаптации к этим новым условиям, внедрении инноваций, разработке методологии для новых отраслей экономики и социальных явлений, и, конечно, в разработке новых показателей, используя все возможности и лучшие практики цифровых технологий".

    Трефилов отметил, что активное участие стран СНГ в ключевых международных статистических проектах, таких как глобальная программа международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют, система национальных счетов 20-25, периодические переписи населения, статистика целей устойчивого развития, является мощным инструментом для углубления взаимной интеграции и укрепления экономических связей.

    "Единые подходы к сбору и обработке данных, предусмотренные в этих проектах, позволяют проводить сравнительный анализ наших стран, выявлять схожие и отличительные тенденции в социально-экономическом развитии, оценивать эффективность политических мер и программ, реализуемых на национальном и международном уровнях. Таким образом, мы получаем возможность принимать решения на основе надежных, проверенных и, самое главное, объективных данных", - сказал он.

    Трефилов подчеркнул, что статистический форум на платформе СНГ стал доброй традицией, объединяющей представителей не только стран Содружества, но и других государств и международных организаций.

    MDB Baş katibinin müavini: "Yeni rəqəmsal dünyada statistika aparıcı rola malikdir"

