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Законопроект о госбюджете Азербайджана рекомендован на рассмотрение во II чтении

Законопроект о госбюджете Азербайджана рекомендован на рассмотрение
© Report

Проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" обсужден сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, природным ресурсам, энергетике и экологии, аграрной политике, общественным объединениям и религиозным организациям. 

Об этом сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.

После обсуждений законопроект единогласно рекомендован на рассмотрение во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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