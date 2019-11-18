Законопроект о госбюджете Азербайджана рекомендован на рассмотрение во II чтении

Проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" обсужден сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, природным ресурсам, энергетике и экологии, аграрной политике, общественным объединениям и религиозным организациям.
Об этом сообщает со ссылкой на Милли Меджлис.
После обсуждений законопроект единогласно рекомендован на рассмотрение во втором чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости