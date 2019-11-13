Законопроект о госбюджете Азербайджана на 2020 год принят в I чтении

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Проект закона "О государственном бюджете на 2020 год" принят в I чтении.

Как сообщает Report, спикер парламента Огтай Асадов отметил, что второе чтение состоится 26 ноября.

Пакет бюджета был принят в первом чтении путем голосования. За выступили 102 депутата, против проголосовали двое.

Доходы сводного бюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 27 млрд 533 млн манатов. Верхний предел расходов сводного бюджета составляет 29 млрд 488 млн манатов, что на 2 млрд 117 млн манатов или 7,7% выше, чем в 2019 году.

Дефицит сводного бюджета составит 1 млрд 955 млн манатов или 2,3% прогнозируемого ВВП. Доходы госбюджета на 2020 год составят в номинальном выражении 24 млрд 135 млн манатов, что равно 29% ВВП. Это на 967 млн манатов или на 4,2% больше, чем в текущем году.

Нефтяные доходы в структуре доходов госбюджета составят 56,1% или 13,5 млрд манатов, ненефтяные доходы - 43,9% или 10,6 млрд манатов. Доля нефтяных доходов сократится на 3 процентных пункта, а ненефтяные доходы увеличатся на 3 процентных пункта. По линии налоговых органов планируется перечислить в госбюджет 7 млрд 875 млн манатов, что на 559 млн манатов или 7,6% больше, чем в текущем году. По линии таможенных органов в бюджет поступит 4 млрд манатов, что на 298 млн манатов или 8% больше, чем в 2019 году.

В будущем году из Государственного нефтяного фонда планируется перечислить в госбюджет 11 млрд 350 млн манатов, что на 14,3 млн манатов меньше, чем в текущем году.

Расходы госбюджета на 2020 год составят 32,3% от ВВП или 26 млрд 914 млн манатов, что на 1 млрд 724 млн манатов или 6,8% больше, чем в текущем году.