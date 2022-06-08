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Заключение Счетной палаты будет представлено ГНФАР

Заключение Счетной палаты будет представлено ГНФАР Заключение Счетной палаты будет представлено наблюдательному совету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).
Финансы
8 июня 2022 г. 17:07
Заключение Счетной палаты будет представлено ГНФАР

Заключение Счетной палаты будет представлено наблюдательному совету Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Счетной палате.

На заседании коллегии под председательством председателя Палаты Вугара Гюльмамедова было обсуждено “Заключение Счетной палаты Азербайджанской Республики о годовом отчете об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики за 2021 год”.

Коллегия сочла проект годового отчета Государственного нефтяного фонда об исполнении бюджета на 2021 год приемлемым, было принято решение направить заключение Счетной палаты в Государственный нефтяной фонд для представления Наблюдательному совету Государственного нефтяного фонда.

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Версия на азербайджанском языке Hesablama Palatasının rəyi ARDNF-ə təqdim olunacaq

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