Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Закир Нуриев: Возможности Системы мгновенных платежей необходимо использовать более эффективно

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 11:17
    Закир Нуриев: Возможности Системы мгновенных платежей необходимо использовать более эффективно

    Функциональные возможности Системы мгновенных платежей, являющейся одним из центральных компонентов экосистемы цифровых платежей в Азербайджане, необходимо использовать более эффективно.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку.

    По его словам, необходимо расширять привлечение оборота других платежных систем, внедрять QR-коды как альтернативный способ оплаты, активнее использовать инновационные платежные инструменты и технологии, а также уделить особое внимание распространению NFC-технологий.

    Нуриев добавил, что еще одним примечательным моментом является сохранение тенденции развития цифровых платежей с использованием платежных карт на фоне новых требований, которые будут определены в законодательстве в отношении операций card-to-card.

    Он добавил, что в продолжение реформ необходимо внести соответствующие изменения в закон "О платежных услугах и платежных системах" и ограничить оборот транзакций, осуществляемых в закрытой сети.

    "В целях обеспечения регионального развития в сфере цифровой платежной экосистемы необходимо оценить возможности совместного применения режима sandbox с соседними странами, включая Турцию и Грузию. Такой подход позволит еще больше углубить интеграционные связи между странами региона. Опыт Сингапура и Малайзии можно рассматривать как успешный пример в этой сфере", - отметил Нуриев.

    IBF-2025 Закир Нуриев система мгновенных платежей
    Zakir Nuriyev: "Ani Ödənişlər Sisteminin imkanlarından daha effektiv istifadə edilməlidir"
    Zakir Nuriyev: Capabilities of Instant Payment System need to be used more effectively

    Последние новости

    12:36

    В Душанбе пройдет 67-е заседание Совета по электроэнергетике СНГ

    Энергетика
    12:31

    Орхан Мамедов: Женские стартапы в Азербайджане демонстрируют более высокую эффективность

    Бизнес
    12:29

    Церемония прощания с Розой Джалиловой состоится в мечети Тезепир

    Искусство
    12:29

    Микаил Джаббаров: Азербайджан за последние 5 лет увеличил вдвое ненефтегазовый экспорт

    Бизнес
    12:28

    Расходы Азербайджана на здравоохранение в 2026 году составят 3,7 млрд манатов

    Финансы
    12:23
    Видео

    В Баку в общежитии произошел пожар

    Происшествия
    12:23

    В Азербайджане предлагают разработать Концепцию экономической безопасности

    Финансы
    12:20

    Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

    Финансы
    12:17

    В украинском Тернополе из-за ударов ВС РФ погибли 10 человек, 37 ранены

    В регионе
    Лента новостей