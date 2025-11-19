Закир Нуриев: Возможности Системы мгновенных платежей необходимо использовать более эффективно

Функциональные возможности Системы мгновенных платежей, являющейся одним из центральных компонентов экосистемы цифровых платежей в Азербайджане, необходимо использовать более эффективно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на IX Международном банковском форуме (IBF-2025) в Баку.

По его словам, необходимо расширять привлечение оборота других платежных систем, внедрять QR-коды как альтернативный способ оплаты, активнее использовать инновационные платежные инструменты и технологии, а также уделить особое внимание распространению NFC-технологий.

Нуриев добавил, что еще одним примечательным моментом является сохранение тенденции развития цифровых платежей с использованием платежных карт на фоне новых требований, которые будут определены в законодательстве в отношении операций card-to-card.

Он добавил, что в продолжение реформ необходимо внести соответствующие изменения в закон "О платежных услугах и платежных системах" и ограничить оборот транзакций, осуществляемых в закрытой сети.

"В целях обеспечения регионального развития в сфере цифровой платежной экосистемы необходимо оценить возможности совместного применения режима sandbox с соседними странами, включая Турцию и Грузию. Такой подход позволит еще больше углубить интеграционные связи между странами региона. Опыт Сингапура и Малайзии можно рассматривать как успешный пример в этой сфере", - отметил Нуриев.